WAC-FAR: Hervé Renard était là! (VIDEO)

Le Wydad de Casablanca s’est imposé à domicile par 3 buts à 1 face à l’AS FAR, mercredi en match de la 18ème journée de Botola, disputé au Complexe sportif Mohammed V. Le sélectionneur national Hervé Renard était présent et n’a pas manqué de prendre quelques photos avec des fans.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK