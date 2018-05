Vidéo: tous les buts du Barça contre le Deportivo

Le FC Barcelone s’est offert le 25ème titre de son histoire en s’imposant, le 29 avril, sur la pelouse du Deportivo la Corogne (2-4).

Grâce à un Messi des grands jours, auteur d’un magnifique triplé, les Catalans étaient efficaces et ont arraché, dans la douleur certes, les trois points de la victoire.

Le 6 mai, ils fêteront leur sacre lors du classico contre le Real Madrid. En attendant, appréciez la beauté du jeu avec les buts de la rencontre contre le «Depor».

S.L.

🏆🔵🔴 CHAMPIOOONS!!!

It's not just this season's title.

It's not just our 25th @LaLiga.

It's a historic decade.

7 championships out of 10!#7heChamp10ns pic.twitter.com/5cy1GNLVib

— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) April 29, 2018