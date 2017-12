Après avoir passé en revue un détachement d’honneur de la première base aérienne des Forces Royales Air qui rendait les honneurs, le roi de Bahrein a été salué par le Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Mhidia, le président du Conseil de la région, Abdessamad Sekkal, le gouverneur de la préfecture de Salé, Abderrahmane Benali, le président du conseil communal de Salé, Jamaâ El Mouâtassim, ainsi que par l’ambassadeur du Royaume de Bahrein à Rabat, Khaled Salman Al-Mouslim et d’autres personnalités civiles et militaires.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK