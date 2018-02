VIDEO: le prince Moulay El Hassan à Casablanca pour le salon du livre

Le prince Moulay El Hassan a présidé, jeudi à la Foire Internationale de Casablanca, l’ouverture de la 24ème édition du Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL), qui se tient du 8 au 18 février.

Moulay El Hassan a visité plusieurs stands du Salon, dont celui de l’Égypte, invitée d’honneur de cette 24ème édition du SIEL. Le prince a également visité les stands du ministère de la Culture et de la Communication, de l’Autorité du livre de Sharjah (Emirats Arabes Unis), des éditeurs algériens, de l’Institut français-Maroc, de l’Institut Cervantès, de Dar America, de l’Amérique Latine, de la Société Chérifienne de Distribution et de Presse (SOCHEPRESS), des maisons d’édition “Dar Attakafa”, “Dar Errachad El Haditha”, “Groupe La Librairie des écoles” et “La Croisée des Chemins”.

Moulay El Hassan a aussi visité les stands, du ministère d’Etat chargé des Droits de l’Homme, du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), du ministère de la Culture de la Palestine et du Conseil national de la Culture, des Arts et des Lettres du Koweït.

Organisée par le ministère de la Culture et de la Communication en collaboration avec l’Agence Marocaine pour le Développement des Investissements et des Exportations – Office des Foires, la 24ème édition du SIEL connait la participation de 709 exposants, répartis entre 305 exposants directs et 404 indirects, venus du Maroc et du pays arabes, africains, européens et américains.