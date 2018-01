Vidéo: le message de Mehdi Benatia pour 2018

« Merci pour votre soutien en 2017. Focus sur 2018 qui, je l’espère, sera remplie de succès ». C’est le message que l’international marocain Mehdi Benatia vient de publier sur sa page Facebook, accompagné d’une vidéo rassemblant tous ses moments forts de 2017. Si l’on voit défiler plusieurs photos avec son club, la Juventus de Turin, Benatia a tout de même réservé la grande partie de son montage à sa participation avec la sélection nationale, (re)fêtant par la même occasion la qualification, après vingt longues années d’absence, à la Coupe du Monde en Russie. Cette dernière représente, en effet, un véritable défi pour le défenseur qui a hâte d’être en juin pour entamer la compétition. C’est donc un Benatia confiant et ambitieux qui s’apprête à accueillir cette nouvelle année, pour le plus grand bonheur de ses supporters qui n’ont actuellement d’yeux que pour lui au sein de la Juve.

