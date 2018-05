VIDEO- Lalla Hasnaa au Musée Mohammed VI de Rabat

La princesse Lalla Hasnaa a présidé, mardi, au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat (MMVI), le vernissage de l’exposition « La Méditerranée et l’art moderne », placée sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI et du président français, Emmanuel Macron.

