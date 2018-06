VIDEO: la Suède s’impose contre la Corée du Sud

La Suède s’impose par la plus petite des marges face à la Corée du Sud. Cette dernière n’aura pas démérité, mais a manqué de réussite pour inquiéter les suédois. L’assistance vidéo à l’arbitrage a fait basculer le match. Un penalty justifié a été sifflé et le capitaine Granqvist l’a transformé pour donner la victoire à son pays. Le prochain match entre l’Allemagne et la Suède s’annonce décisif.

