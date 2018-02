Vidéo: les joueurs soulèvent la Coupe du CHAN

En présence du prince héritier Moulay El Hassan, du président de la CAF, Ahmad Ahmad, et du président de la FRMF, Fouzi Lekjaâ, les locaux ont soulevé la Coupe du CHAN devant un public survolté et enthousiaste.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK