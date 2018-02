Hamza Labeid vainqueur de la 2ème édition de « The Voice Kid’s », a été l’invité du présentateur libanais Hicham Haddad dans son émission « Lahon w bass ».

Pour sa première sortie médiatique, le jeune Marocain a impressionné le présentateur et le public de l’émission. Non seulement par sa belle voix et sa capacité d’apprendre et chanter les chansons de « Sabah Fakhri », mais aussi par sa bonne humeur et sa joie.

D.K.