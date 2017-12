Vidéo: Des stars marocaines vous souhaitent une bonne année 2018

L’heure est venue pour les célébrités de vous souhaiter une très belle année 2018. Dounia Batma, Mohamed Bousfiha, Rachid Allali, Cheb Younes, Zouhair Bahaoui, Redouane Berhil ou encore Haytham Miftah ont choisi la simplicité pour vous présenter leurs meilleurs vœux dans la joie et la bonne humeur. Un mot seul mot d’ordre pour tous : amour, bonheur et paix. Regardez !

