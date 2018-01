Un match de football sous la neige…et c’est au Maroc! (VIDEO)

Il faut du courage pour jouer un match de football en plein hiver. Encore plus lorsqu’il neige! La tempête de neige qui a touché la région d’Azilal n’a pas empêché un match amical entre les locaux et la Jeunesse Sportive de Kasbat Tadla. La rencontre s’est déroulée pendant que la neige tombait. Difficile de croire que c’est au Maroc! Et pourtant…

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK