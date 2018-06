La Tunisie s’incline à la dernière minute face aux Anglais (VIDEO)

Terrible pour la Tunisie. Les Tunisiens ont failli ramener un nul après un match où ils ont beaucoup défendu. Mais l’Angleterre a obtenu la victoire dans les derniers instant (2-1). La Tunisie avait pourtant bien réagi avec un but marqué sur penalty pour égaliser. Le verrou tunisien a longtemps tenu le choc. La Belgique et l’Angleterre sont premiers du groupe.

