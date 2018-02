The Voice: Chaimaa, qu’avez-vous ressenti à ce moment là? (VIDEO)

Chaimaa Abdel Aziz, candidate marocaine de la 4ème édition de « The Voice » sur MBC a impressionné le public et le jury le week-end dernier.

La séquence la plus forte reste le moment où Mohamed Hamaki lui a fait une demande en mariage…pour la convaincre de rejoindre son équipe! Revenant sur ce moment, Chaimaa a expliqué à Le Site info Ar qu’elle ne s’attendait pas à cette (fausse) demande en mariage. « C’était un choc », explique Chaimaa. « J’ai toujours plaisanté avec le mariage, c’est pour cela que j’ai pensé que Hamaki le savait lorsqu’il m’a fait cette demande en mariage…et du coup, j’étais très surprise ».

« Les gens ont beaucoup parlé et interprété cette demande en mariage. Je respecte beaucoup Mohamed Hamaki et c’est un homme marié. Il a fait ça pour me convaincre de travailler avec lui. Et maintenant, on travaille de façon très professionnelle ensemble. Les gens adorent les polémiques », déclare la Marocaine.

Entretien: Hicham Eddyani et Rim Tebiba