SIAM: rencontre avec le Crédit du Maroc (VIDEO)

Dans cet entretien accordé à Le Site info, le Directeur Corporate Banking nous dit tout sur la collaboration fructueuse instaurée depuis des années entre le Crédit du Maroc et le Salon de l’Agriculture de Meknès (SIAM). Ainsi, Ali Chorfi a fait un tour d’horizon sur les différentes facettes de ce partenariat.

Cette volonté du Crédit du Maroc de participer, chaque année, au Salon international de l’agriculture de Meknès, permet la rencontre des grands clients du secteur agroalimentaire, ainsi que des différents partenaires.

S’agissant des objectifs que la banque s’est assignés lors de cette 13ème édition du SIAM (du 24 au 28 avril), le Directeur Corporate Banking du Crédit du Maroc a cité, entre autres, les partenariats avec les machinistes agricoles, l’accompagnement et le financement des entreprises présentes dans le domaine de l’agroalimentaire et de l’agriculture.

Ecoutez Ali Chorfi détailler ce que représente le SIAM pour le Crédit du Maroc et les attentes de la banque à l’issue de ce Salon de Meknès!

L.A.

