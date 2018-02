Une série sur la Guerre du Rif diffusée sur Netflix (VIDEO)

« Morocco: Love In Times of War » est une série espagnole qui retrace la vie de trois jeunes infirmières qui s’installent à Melilla en pleine Guerre du Rif, pour y travailler. La série qui était diffusée sur une chaîne espagnole a rencontré un énorme succès et comme à l’image de la succes story de « La casa de papel », autre série espagnole qui a fait le buzz, celle ci figure déjà dans le top de Netflix.

