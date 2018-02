Samira Said n’a jamais caché son désir de rentrer définitivement au Maroc et mettre fin à sa carrière de chanteuse. En attendant, elle n’hésite pas à aider les associations caritatives en toute discrétion.

La célèbre chanteuse marocaine Samira Said a récemment rendu visite à un orphelinat à Tanger. Sur les réseaux sociaux, les fans de la Diva n’ont pas manqué de saluer son retour au Maroc et espèrent qu’elle se fera moins rare.