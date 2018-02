Un autre responsable algérien attaque le Maroc (VIDEO)

C’est à l’occasion de la journée nationale du Chahid, que le SG du FLN a déclaré: « l’Algérie est visée ». Pour justifier sa thèse, il a abordé la situation géographique de Tlemcen, ville située au nord de l’Algérie et proche de la frontière marocaine, qui « permet l’écoulement de tonnes et de tonnes de drogue », en insinuant donc que le Maroc aurait une responsabilité. Il a aussi souligné que « les drogues dans le monde entier sont plus dangereuses que les missiles. Ça détruit la jeunesse du pays ».

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK