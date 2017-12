La chaîne officielle du Real Madrid, a réalisé un portrait sur « la gazelle de l’Atlas », Achraf Hakimi. Les caméras des Merengues sont parties à la rencontre de ses parents qui vivent à Oued Zem, au Maroc.

Sa mère est de Ksar El Kébir et son père est originaire d’Oued Zem. Ils possèdent un petit local où ils vendent des vêtements. Cette famille modeste a toujours cru en son fils. Elle, ainsi que des proches du joueur et Achraf lui-même, retracent le parcours d’un jeune homme talentueux et avec des rêves plein la tête.

En passant de ses débuts en tant que junior, à son arrivée au Real Madrid, ou encore de sa sélection avec les Lions de l’Atlas, le jeune Achraf grimpe les échelons à une vitesse vertigineuse et remarquable.

Le footballeur international marocain, âgé de 19 ans à pine, est entré dans l’Histoire du football espagnol et, partant , de celle du ballon rond mondial, en inscrivant le premier but d’un Marocain avec les Merengues. Son père a déclaré: « Je suis très fier de lui.. Fils d’immigrés, jouant au Real Madrid, ce n’est pas facile! C’est qu’il doit avoir beaucoup de talent. ». Et d’ajouter: « Ce n’est pas juste mon fils, mais celui du Maroc désormais. »

Ce reportage est un pied de nez adressé indirectement à CR7 et à Karim Benzema qui trouvent, injustement, à redire sur les performances d’Achraf Hakimi au sein de son club et lui adressent des critiques injustifiées alors que Zizou lui maitient sa confiance!

Faiza Rhoul