Le Real Madrid et le Bayern Munich se séparent sur un match nul (2-2), après un doublé de Benzema (11e et 46e) et des buts signés Kimmich (3e) et James (63e).

Le Real Madrid verra la finale de la Ligue des champions pour la troisième année consécutive. Les hommes de Zinédine Zidane, accrochés par le Bayern Munich dans leur antre profitent de leur avantage de l’aller pour se qualifier en finale.