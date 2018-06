Nordin Amrabat a un message pour les Marocains (VIDEO)

Ce samedi, Amrabat a quitté l’hôpital dans un excellent état et a tenu à adresser un message à tous ceux qui se sont inquiétés pour lui. « Merci pour tous vos messages. J’ai quitté l’hôpital et je vais rejoindre la sélection nationale. Je vais bien », a-t-il annoncé dans une vidéo. Plus de peur que de mal.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK