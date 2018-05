Mondial 2026: Superbe vidéo pour soutenir le Maroc

Marocopédia apporte son soutien à la candidature du Maroc pour l’organisation du Mondial 2026 à travers une vidéo originale intitulée « A brief history of Morocco / Une brève histoire du Maroc ».

Sélectionné dans le cadre de l’initiative #Imagine2026, ce vibrant projet démontre par la force de l’image et du son, la singularité du pays et son immense diversité. Il souhaite également rendre ses lettres de noblesse à l’histoire millénaire du pays trop souvent négligée.

Histoire en cinq chapitres

Le projet « A brief history of Morocco » vous embarque dans une épopée vertigineuse à travers le temps et l’espace. Dès les premières secondes, des paysages de toute beauté vous emmènent dans l’ère préhistorique à la découverte des peintures pariétales et vestiges ancestraux, avant de vous propulser dans l’Antiquité et les méandres des ruines phéniciennes et romaines de Lixus, Volubilis, Banassa et Tamuda.

La vidéo vous plonge ensuite dans l’époque Médiévale représentée par son patrimoine le plus emblématique : des Kasbahs et greniers collectifs des confins de l’Atlas aux somptueux palais et dédales des anciennes médinas, avant de tomber nez-à-nez avec l’époque coloniale et son patrimoine architectural d’une infinie richesse, à la croisée des multiples influences religieuses. Le voyage s’achève sur la période contemporaine : vous êtes emportés dans le tourbillon du palpitant Maroc moderne, aux remarquables ouvrages d’art, aux scènes artistiques foisonnantes et à l’énergie ébouriffante !

« Nous avons rassemblé plus 100 séquences, pour donner un juste aperçu de chaque époque… Le Maroc est très grand, vaste et extrêmement riche, mais en 3 minutes, il est impossible de tout montrer ! », souligne la Direction de Marocopédia.

Une bande son originale

Marocopédia a minutieusement veillé à respecter la trame historique lors de la création de la bande originale. Cette composition musicale créée exclusivement pour ce projet a tenté de relever le défi suivant : penser et écrire une dramaturgie musicale qui invite au voyage à travers différentes périodes historiques.

Tout au long de cette évolution musicale, des mélodies propres aux différentes époques se mêlent à la danse. Des « sonorités imaginées » de la préhistoire à la dubstep, en passant par la musique “Tamawayt”, l’incontournable son du bendir et des crotales. Nous sommes transportés sur des cadences envoûtantes et harmonieuses.

« Sans être exhaustif et sans faire de jaloux, nous devions parvenir à intégrer l’immense diversité musicale du pays dans un morceau de musique qui groove ! », ajoute la Direction musicale de Marocopédia.

Une vidéo participative

Pour concrétiser ce projet inédit, des acteurs culturels et institutionnels ont soutenu la réalisation de cette vidéo en offrant la diffusion de certaines séquences soumises au droit à l’image. Marocopédia remercie chaleureusement à cet effet A3 Communication, l’Association L’Boulevard, l’École Nationale du Cirque SHEMS’Y, MASEN, la société SLI PRODUCTION, ainsi que le Ministère de la Culture et le ministère de l’Équipement des Transports et de la Logistique pour leur précieuse contribution.

Marocopédia en quelques mots

Marocopédia réunit des professionnels du domaine du cinéma, du journalisme et de la communication visuelle, qui collaborent pour la préservation du patrimoine culturel et sa promotion sur le web. Depuis 2015, l’encyclopédie Marocopédia a mis en ligne un contenu inédit sur le patrimoine matériel et immatériel du Maroc et continue à ce jour à promouvoir la diversité culturelle du Royaume sous forme de vidéos, photographies et articles académiques.

Passionnés par l’histoire du pays, les membres de Marocopédia estiment que la création d’une encyclopédie dédiée à la culture est indispensable pour le développement éducatif et créatif. Ils sont également convaincus de l’intérêt de recourir au web pour garantir la transmission de ce précieux savoir aux générations futures.

#Imagine2026, ensemble vers le même but

#Imagine2026 est une initiative citoyenne lancée par Moulay-Hafid Elalamy, Président du comité de candidature du Maroc à l’organisation de la Coupe du Monde 2026. Au cours d’un vaste appel d’offre public, les organisateurs d’#Imagine2026 ont sollicité le « génie marocain » : toute personne ou groupe de personnes capables de concevoir un contenu digital innovant susceptible de promouvoir la candidature marocaine avant le vote final de la FIFA, le 13 juin 2018. Pas moins de 554 projets ont été proposés dans le cadre de cet appel d’offre, 30 candidatures ont été pré-sélectionnées et seulement 10 ont été retenus dont le projet « A brief history of Morocco » soutenu par l’équipe Marocopédia.