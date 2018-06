Mondial 2026: Pacal Boniface défend le Maroc et tacle Trump

Pour Pascal Boniface, il est important de ne pas accepter le « chantage de Trump ». « Le Maroc propose un Mondial a taille plus humaine que le trio nord-américain dont la candidature est purement économique. Aussi, ce qui est incohérent pour les Etats-Unis, c’est de vouloir organiser une Coupe du monde avec des pays avec lesquels les relations sont tendues », explique-t-il. « Pour Donald Trump, les pays africains sont clairement des pays de merde…On ne peut pas vouloir accueillir le monde entier et cracher sur certains pays », note Boniface qui rappelle les menaces de Trump. « En votant United, l’Arabie saoudite méprise la solidarité entre les pays arabes…il ne peut pas y avoir un hold-up sur le football mondial de Trump. Ce sera une décision politique. Est-ce qu’on attribue la Coupe du monde à une terre d’accueil ou à un pays qui insulte et menace les autres? »

Le fondateur et directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) donne ainsi les raisons qui favoriseront le Royaume face au trio nord-américain.