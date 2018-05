Intitulée « Kora Nation », cette vidéo rappelle les racines et les exploits du football marocain. On peut y voir les légendes Badou Zaki, Salaheddine Bassir, Abdelmajid Dolmy, Mohamed Timoumi, Noureddine Naybet, Ahmed Faras, Mehdi Benatia… Regardez !

