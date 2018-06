Mondial 2026: la vidéo du Maroc qui a été diffusée devant la FIFA

Les travaux du 68ème congrès de la fédération internationale de football (FIFA) ont eu lieu mercredi dans la capitale russe. Et comme vous le savez, c’est United 2026 qui a été désigné pour organiser le Mondial 2026.

A 10h, heure marocaine, les candidats ont commencé à présenter leur dossier. Le Canada, le Mexique, puis les Etats-Unis ont fait une rapide présentation de 15 minutes. Un clip de présentation des trois pays a été diffusé devant les membres de la FIFA sous le thème « football for all ». Une formule que le trio nord-américain a mis en avant afin de prouver que les trois pays étaient une terre de football, capable d’accueillir des cultures différentes et des nationalités différentes. A 10h24, le clip de présentation du Maroc a été lancé. Dans ce clip qui a sans doute donné des frissons aux Marocains, des paysages et des images à couper le souffle du Royaume ont été diffusées. Les images.