Mondial 2018: la chanson officielle dévoilée (VIDEO)

La FIFA a enfin dévoilé la chanson officielle de la Coupe du Monde 2018 ce jeudi 25 mai. Intitulée « Live It Up », la chanson qui est produite par Dj Diplo sera interprétée par de grandes stars internationales. Il s’agit de Will Smith, Nicky Jam et Era Istrefi.

« Je suis honoré de pouvoir me produire à la Coupe du Monde. Cet événement au retentissement planétaire réunit des gens du monde entier pour chanter, rire et partager des instants magiques. La collaboration avec Nicky, Diplo et Era sur ce morceau a accouché d’une belle harmonie entre des genres et des goûts éclectiques. Au final, ce que nous voulons, c’est juste voir le monde danser ! », a déclaré Will Smith.

Will Smith, Nicky Jam et Era Istrefi feront bouger le stade Loujniki de Moscou avec « Live It Up » lors de la finale de la Coupe du Monde, pour la plus grande joie des spectateurs. La chanson officielle de la Coupe du Monde 2018 sera également disponible dans le monde entier à compter du 7 juin sur les principales plateformes numériques de streaming de musique.