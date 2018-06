Mondial 2018: la FIFA dévoile le clip officiel de la Coupe du monde (VIDEO)

La Fifa a enfin dévoilé au grand public, ce vendredi 8 juin, le clip officiel du Mondial 2018 intitulé « Live It Up ». La chanson dont le son a été d’ores et déjà divulgé par la Fifa le 24 mai dernier, a été produite par Dj Diplo et interprétée par l’acteur américain Will Smith, le chanteur américain Nicky Jam et la chanteuse albanaise Era Istrefi.

La star du football Ronaldinho, a également fait une belle apparition dans le clip « Live It Up ». Partager il y a seulement quelques heures sur Youtube, le clip a déjà cumulé plus de 430.000 vues. Un magnifique son qui fera certainement vibrer le stade Loujniki de Moscou, lors de la finale de la Coupe du Monde, pour la plus grande joie des spectateurs.