Mehdi Benatia: « On est pas les meilleurs du monde, mais… »

Coup dur pour le Maroc qui s’est incliné face au Portugal ce mercredi 20 juin au Luzhniki Stadium à Moscou (0-1). Le défenseur des Lions, Mehdi Benatia, a fait des déclarations en fin de match.

« Le premier match était terrible. Prendre un but alors que l’Iran n’a pas frappé une seule fois au but en deuxième mi-temps… On avait à cœur vraiment de gagner pour les supporters, qui sont extraordinaires. On avait vraiment envie de leur montrer ce qu’on est capable de faire, de leur montrer quelle fierté ont à d’être là et de les représenter. Et je pense qu’on a fait 90 min de grande qualité avec une équipe jeune qui est pleine d’avenir. J’ai toujours été fier de jouer dans cette équipe, de jouer pour mon pays » a déclaré Mehdi Benatia.

El Capitano a également taclé des gens « proches de l’équipe nationale », qui après la défaite contre l’Iran, n’ont pas hésité à traiter les joueurs d’ « enfants gâtés ».

« On est peut être pas les meilleurs du monde, mais on a beaucoup de cœur et aujourd’hui on l’a vu. Des joueurs comme Boussoufa qui mesure 1m50 ont gagné des duels contre des joueurs qui font deux mètres. On a vu une équipe d’hommes et honnêtement je suis triste de sortir de cette compétition, mais un grand merci à tout notre peuple qui est venu nombreux ici en Russie », conclut Benatia.

D.K.