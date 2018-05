Maroc 2026: Saad Abid avec des stars du Real Madrid (VIDEO)

Le challenge Maymkench 2026 de Saad Abid se poursuit. Après sa tournée où il a rencontré Eto’o, Iniesta, Messi et Ibrahimovic, Saad Abid a atterri à Madrid et s’est rendu au prestigieux club du Real Madrid à la rencontre de Luka Modric et d’un lions de l’Atlas, Achraf Hafidi. Ils ont donné leur souffle à Maroc 2026. Saad a aussi rencontré Karim Benzema et Marcelo qui ont également signé sur le ballon. Regardez !

