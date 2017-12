Maître Gims parle de sa relation avec le roi Mohammed VI (VIDEO)

Le chanteur Maître Gims se produira en concert ce vendredi à la place Jemaa El-Fna à Marrakech, ville où il a une résidence.

Lors de la conférence de presse qui précède cet événement, le rappeur a parlé de sa relation avec le roi Mohammed VI. « J’ai rencontré Sa Majesté plusieurs fois, au Maroc en France, au Gabon, en Côte d’Ivoire. Et la première fois que je l’ai vu, c’était ici même à Marrakech. C’était le 31 décembre de l’année passée. J’ai appris qu’il connaissait un peu ce que je faisais. Il connaissait ma musique et j’ai été très flatté. Nous avons sympathisé et depuis, c’est vrai qu’il est très attentif à ce que je fais. Je lui ai dit que je vivais à Marrakech et il était vraiment très touché, très ravi de mon choix pour le Maroc comme résidence ».

Avant d’ajouter: « Nous nous sommes vu par la suite plusieurs fois. Il m’a invité chez lui, j’ai pu rencontrer son épouse et ses enfants, ses cousins… Et cela fait maintenant plusieurs fois que je le vois. C’est lui qui me facilite plein de choses ici au Maroc, comme cet événement. Sans son accord, je n’aurai pas pu faire ça, sur la place Jemaa El-Fna, qui nécessite beaucoup de sécurité, beaucoup de gens. Donc, je tenais à le remercier pour cela, ainsi que toutes les équipes qui bossent autour ».

M.S.