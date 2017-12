Maître Gims dévoile un extrait de son nouvel album depuis Marrakech (VIDEO)

Au Maroc, il y aurait plus de 30.000 chrétiens. Un chiffre approximatif car beaucoup vivent dans la discrétion la plus totale, surtout les Marocains qui se sont convertis en catimini.

