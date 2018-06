Les supporters marocains derrière Bouhaddouz (VIDEOS)

Rappelons que les protégés d’Hervé Renard se sonts incliné 1-0 face à l’Iran dans les arrêts de jeu sur un but contre son camp de Bouhaddouz. Le mercredi 20 juin, ils affronteront le Portugal à Moscou et enfin l’Espagne le lundi 25 juin à Kaliningrad.

Par ailleurs, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa a tenu une rencontre avec les joueurs et l’ensemble du staff de l’équipe nationale à Voronej. Le patron du football marocain a appelé les coéquipiers de Mehdi Benatia de se pencher vers l’avenir et de travailler pour créer la surprise lors des deux matchs à venir.