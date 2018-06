Les Lions de l’Atlas s’ambiancent sur « Russia 2018 » en plein vol (VIDEO)

Les Lions de l’Atlas ont publié plusieurs selfies et vidéos dans l’avion qui les mène à destination. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que nos Lions aiment particulièrement le dernier titre de Salma Rachid et du groupe Cravata… Regardez!

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK