Les Kid’s United à Casablanca: le concert en vidéo

La salle était pleine d’enfants et de parents. L’animation était au top avec l’animateur radio, Momo, et le jeune humoriste, Salim Benmoussa.

Quelque 4000 personnes ont assisté au concert. Les fans des « kid’s United » ont eu le privilège, non seulement d’écouter en live leur dernier album intitulé « Forever United », mais aussi d’assister en exclusivité au dernier concert réunissant Gloria, la benjamine de dix ans, Erza, onze ans, Gabriel , quinze ans, Esteban et Nilusi, dix-sept ans. Après ce dernier concert, Nilusi volera de ses propres ailes pour entamer une carrière solo.