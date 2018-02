Les images inédites de l’autoroute Marrakech-Agadir (VIDEO)

C’est assez rare, voir unique, pour être mentionné. La grêle est tombée sur l’autoroute Marrakech-Agadir. Rappelons que le Maroc traverse une vague de froid depuis plus d’une semaine. Et les choses ne font que commencer puisque la météo nationale a prévu de la neige dans plusieurs villes du Royaume.

