Les images inédites de la visite royale à la DGST (VIDEO)

Le roi Mohammed VI a effectué, ce mardi, une visite au siège de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire national (DGST).

Le Souverain a passé en revue un détachement d’honneur de la Sûreté nationale avant d’être salué par le ministre de l’Intérieur, le Directeur général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire national, ainsi que par plusieurs hautes personnalités et responsables de l’administration centrale de la DGST.

Mohammed VI s’est informé sur des unités du groupe d’intervention rapide relevant de la DGST et passé en revue les équipements, les véhicules et les moyens logistiques utilisés dans les opérations d’intervention pour faire face aux dangers de la menace terroriste et aux différentes formes du crime organisé, y compris le crime transfrontalier.

Par la suite, le Souverain a procédé à l’inauguration du nouvel Institut de formation spécialisée et visité ses différentes composantes.

Durant cette visite à la DGST, le Souverain s'est informé des activités des directions centrales d'opérations, notamment celles chargées de la lutte contre l'extrémisme, le terrorisme et les différentes formes du crime organisé, et suivi des explications sur les méthodologies de travail et les techniques d'investigation et de renseignement qui permettent d'instaurer la paix dans sa conception la plus large, d'anticiper les dangers et de faire face aux défis qui menacent la sécurité du Royaume et des citoyens.