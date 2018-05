Les images de l’arrivée de Mohammed VI au Sommet de Brazzaville (VIDEO)

Le roi Mohammed VI est arrivé, ce dimanche après-midi, au Centre International de Conférence de Kintélé à Brazzaville pour prendre part au 1er Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds bleu du Bassin.

