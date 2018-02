Les images choc du coup de filet antiterroriste au Maroc

Maroc – Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), a démantelé mercredi une cellule terroriste composée de six membres de « Daech » qui s’activent dans la ville de Tanger, et ce dans le cadre de la lutte contre les menaces terroristes, a annoncé le ministère de l’Intérieur. Voici les images exclusives de nos confrères de 2M.

