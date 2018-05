Le Sahara marocain au coeur du débat à Casablanca (VIDEO)

L’Association pour le Sahara marocain et l’intégrité territoriale (ASMIT), a organisé le jeudi 10 mai une conférence-débat, à l’ESCA Casablanca, sous le thème « Analyse du rapport du SG de l’ONU et décryptage de la situation actuelle du Sahara marocain ».

Cette conférence à laquelle ont pris part plusieurs étudiants, a été animée par des experts et chercheurs à savoir Nabil Adel, expert en géopolitique, Alhaiba Addi, président du centre d’études et de recherches politiques et stratégiques des affaires du Sahara et Yasmine Hasnaoui, responsable des affaires étrangères de l’ASMIT, experte en résolution de conflits et spécialiste de la question du Sahara.

Le Président de l’Association ASMIT, Karim Skalli a ouvert le débat en évoquant notamment l’objectif de l’Association qui est de « promouvoir l’image d’un Maroc uni, et d’un Sahara ancré dans son Maroc ».

L’intervenante, Yasmine Hasnaoui, a quant à elle insisté sur le rôle académique et le rôle de la société civile dans la promotion du dossier du Sahara, auprès des jeunes et des étudiants en particulier, qui représentent les futurs militants du Royaume pour la cause du Sahara. Elle a aussi insisté sur le rôle indispensable des MRE dans la promotion du dossier à l’étranger afin de montrer les vraies raisons du conflit face aux fausses informations propagées par les parties adverses.

La décision du Maroc de rompre ses relations diplomatiques avec l’Iran était également au menu. Nabil Adel a présenté son point de vue sur ce point, disant préférer « une stratégie plus diplomatique ».

De son côté, Alhaiba Addi a mis en exergue la « situation humanitaire désastreuse de la population des camps de Tindouf ». Il a également souligné le fait que « l’opinion publique internationale est de plus en plus informée du dossier du Sahara ».