Le Marocain Hamza Labeid remporte The Voice Kids (VIDEO)

L’émission « The Voice Kids » sur MBC a été très suivie ces dernières semaines par les Marocains. Nul doute que Hamza Labeid fera parler de lui très prochainement et va devenir une véritable star.

C’est la consécration pour le jeune Hamza Labeid. Il vient de remporter la 2ème édition de « The Voice Kids » et devient « la plus belle voix du monde arabe » chez les jeunes.