Le Brésil l’a échappé belle face au Costa Rica (VIDEO)

Pour la 2ème journée du Groupe E de la Coupe du monde en Russie, le Brésil et le Costa Rica ont livré un match suspense où la Seleçao a tremblé face à un redoutable adversaire. Ce n’est qu’aux arrêts de jeu que Neymar et Coutinho ont réussi à briser le mur du Costa Rica et marquer les deux buts de la victoire.

Le Brésil a, en effet, failli à plusieurs occasions subir le même sort que l’Argentine, battue sur le score de 3 à 0 par la Croatie, puisque le Costa Rica a été efficace, précis et menaçant pendant toute la rencontre.

Les Brésiliens, qui n’avaient plus le droit à l’erreur après leur nul contre la Suisse, ont souffert pendant les 90 minutes de la rencontre face à leurs adversaires intraitables et n’ont soufflé qu’après le but de Coutinho. En assurant officiellement la victoire à la 97ème minute avec un deuxième but pour son équipe, Neymar a fondu en larmes au coup de sifflet final. Après ce succès, dans la douleur certes, la Seleçao est bien placée dans la course à la qualification pour le 2ème tour.

N.M.