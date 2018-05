Le bel hommage des supporters de l’Ajax à Abdelhak Nouri (VIDEO)

À la 34e minute de la rencontre (en référence au numéro 34 que portait le joueur), qui a opposé l’Ajax à l’Az Alkmaar, et qui s’est soldée par une victoire de l’Ajax (3-0), le public amstellodamois s’est levé et l’a applaudi pendant une minute.

