L’Anglettere humilie le Panama (VIDEO)

L’Angleterre vient de valider sa place pour les 8es de finale du Mondial russe, et de la plus belle des manières! Les hommes de Gareth Southgate se sont en effet largement imposés face au Panama ce dimanche à Nijni Novgorod (6-1).

Les Anglais ont ouvert le score à la 8e minute grâce à un but de John Stones. Ils inscriront quatre autres réalisations en première période: un doublé de Harry Kane (22′ P et 45+1′ P) et deux buts de Jesse Lingard (36′) et John Stones (40′).

En seconde période, Kane s’est offert un triplé à la 62e minute avant que les Panaméens, qui ont concédé la plus lourde défaite de ce début de Mondial, ne sauvent l’honneur à la 78e minute avec un but de Felipe Baloy.

La première place du groupe G se jouera jeudi prochain contre la Belgique. Le Panama et la Tunisie sont éliminés.

S.L.