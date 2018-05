L’accueil réservé à Hicham Mellouli après sa sortie de prison (VIDEO)

L’ex-policier Hicham Mellouli, condamné à un an de prison ferme et d’une autre année avec sursis pour « coups, blessures et tentative de viol » à l’encontre de deux filles, est sorti de prison la semaine dernière. Il a été acquitté après avoir passé sept mois en prison. Désormais libre, le jeune homme a été reçu en héros dans son quartier à Fès.

