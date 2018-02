Pour qu’Ahlam et Assi Al Hillani se battent pour avoir une candidate, c’est qu’elle a vraiment une voix en or! C’est le cas de Chaimaa Abdel Aziz, candidate marocaine de la 4ème édition de « The Voice ». Elle a impressionné les deux icônes de la chanson arabe, en interprétant la chanson de « Jitak la babak habibi ».

