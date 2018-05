La Marocaine Chaimaa continue d’enflammer The Voice (VIDEO)

La Marocaine Chaimaa Abdel Aziz a une nouvelle fois impressionné le jury de « The Voice ». Cette fois-ci, la candidate a sublimement interprété un titre de la défunte Warda al-Jazairia. Découvrez sans plus attendre sa superbe prestation!

