La magnifique interprétation de Mennel dans The Voice (VIDEO)

Elle s’appelle Mennel et elle a fait sensation samedi soir sur le plateau de The Voice en interprétant « Hallelujah » de Leonard Cohen en anglais et en arabe. Agée de 22 ans, d’origine syrienne, Mennel vient de Besançon.

Lors des premières audi­tions pour l’émission, elle étudiait en Master pour deve­nir prof d’anglais.

Très suivie sur Youtube et Insta­gram, la jeune fille au turban est déjà une star. « C’était important pour moi de montrer les deux univers dans lesquels je baigne: la musique occidentale et orientale! Je voulais me dévoiler et faire passer un message: je veux transmettre des valeurs de tolérance, de paix et d’amour ! Je voulais véhiculer quelque chose qui inspire l’amour de la culture, de la différence, de la pluralité des langues… », a-t-elle expliqué à Télé Loisir.

« Au moment de faire mon choix, j’ai quand même hésité car ce qu’a dit Zazie était très touchant. Elle m’a très bien cernée. Mais finalement, je suis restée sur mon premier choix. J’adore l’unviers musical de Mika: coloré, fleuri, fun. Sa personnalité est très vivante aussi. Je me retrouve bien là-dedans », a-t-elle précisé au Figaro. Ecoutez!