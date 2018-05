« Samedi, ce sera mon dernier match avec la Juventus. Finir cette aventure avec deux nouvelles victoires (NDLR: en championnat et Coupe d’Italie) était important », a déclaré le portier italien, âgé de 40 ans. « Que vais-je faire? Samedi, je joue un match et c’est la seule chose certaine », a-t-il dit.

