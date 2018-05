La Juventus de Turin s’est imposée ce mercredi soir face à l’AC Milan (4-0), en finale de la Coupe d’Italie. L’international marocain Mehdi Benatia a inscrit un joli doublé (56e et 64e), en plus des buts de Douglas Costa (61e) et de Kalinic contre son camp.

