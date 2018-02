La femme de Tariq Ramadan témoigne (VIDEO)

Iman Ramadan, l’épouse de Tariq Ramadan, a décidé de témoigner à visage découvert. Elle défend le théologien et donne des nouvelles sur sa santé.

« Nous n’avons pas eu le droit de lui rendre visite depuis son incarcération. Ni d’appel téléphonique, ni de visite. La justice lui donne malheureusement tort. Il n’a jamais cherché à échapper à la justice. Je pensais qu’on était un pays où la présomption d’innocence était la règle. Je pense que Tarik a été désigné comme coupable dès le départ. Il est victime d’un lynchage médiatique et d’une pression politique. Je n’ai lu que des accusations mensongères. Des faits erronés. Tarik est un homme fondamentalement droit, dévoué, honnête, juste, qui se préoccupe des autres. C’est très douloureux de le voir ainsi. J’ai appris des nouvelles très alarmantes concernant sa santé physique. Il a une maladie très sévère, et dans le milieu carcéral il ne pourra pas bénéficier de son traitement. J’espère qu’il restera fort…on essaye de détruire toute notre famille. On a jamais voulu s’exposer. Je ne suis pas sûre qu’il approuverait ma démarche. J’aimerai qu’il puisse être libre et qu’on le traite dignement », a-t-elle déclaré.

Tariq Ramadan, qui doit demander jeudi une remise en liberté, ne devrait pas voir son voeu exaucé, selon Europe 1.

S.L.