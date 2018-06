La Belgique écrase et élimine la Tunisie du Mondial (VIDEO)

Les Diables rouges reviendront en force en seconde période en inscrivant deux autres réalisations (Eden Hazard, 51′ et Michy Batshuayi, 90′). Wahbi Khazri inscrira le 2e but des Tunisiens dans le temps additionnel (90+3′).

La Belgique a humilié la Tunisie par cinq buts à deux ce samedi pour le compte du 1er match de la 2e journée du groupe G. Eden Hazard a ouvert le score sur penalty pour les Belges à la 6e minute, avant que son coéquipier Romelu Lukaku ne marque le deuxième but (16′). Les Aigles de Carthage inscriront un but à la 18e mais encaisseront un autre vers la fin de la première période (Lukaku, 45+3′).